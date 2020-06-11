رغم عدم تسجيل إصابات في المدينة.. سكان مدينة أصيلة يرفضون تصنيفهم ضمن المنطقة الأولى إلى جانب طنجة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

رفض مواطنون من مدينة أصيلة، تصنيفهم ضمن المنطقة الأولى إلى جانب مدينة طنجة، على الرغم من عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينتهم.

وكشف المتحدثون أنفسهم لـ”اليوم 24″ أن أصيلة تعتبر خالية من الجائحة، وبالتالي وضعها ضمن المنطقة الأولى أمر ضروري.

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وأضاف المتحدثون من أصيلة إلى “اليوم 24” أن الحجر ترتب عنه إكراهات اقتصادية، واجتماعية، لا يستطيع السكان الاستمرار في تحملها.

وطالب المواطنون من والي جهة الشمال، محمد امهيدية باستثناء المدينة من إجراءات المنطقة الثانية، وإلحاقها بالمنطقة الأولى.