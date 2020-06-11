فيديو: يونس الميموني
رفض مواطنون من مدينة أصيلة، تصنيفهم ضمن المنطقة الأولى إلى جانب مدينة طنجة، على الرغم من عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينتهم.
وكشف المتحدثون أنفسهم لـ”اليوم 24″ أن أصيلة تعتبر خالية من الجائحة، وبالتالي وضعها ضمن المنطقة الأولى أمر ضروري.
وأضاف المتحدثون من أصيلة إلى “اليوم 24” أن الحجر ترتب عنه إكراهات اقتصادية، واجتماعية، لا يستطيع السكان الاستمرار في تحملها.
وطالب المواطنون من والي جهة الشمال، محمد امهيدية باستثناء المدينة من إجراءات المنطقة الثانية، وإلحاقها بالمنطقة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم عدم تسجيل إصابات في المدينة.. سكان مدينة أصيلة يرفضون تصنيفهم ضمن المنطقة الأولى إلى جانب طنجة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.