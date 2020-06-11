ديربي الأندلس.. 3 مغاربة في أول مباراة في “الليغا” بعد التوقف بسبب كورونا

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تعود عجلة الدوري الإسباني “الليغا”، اليوم الخميس، إلى الدوران بعد 3 أشهر من التوقف، بسبب جائحة كورونا في مبارة ديربي بين فريق إشبيلية، وغريمه ريال بيتيس في “ديربي الأندلس”، لحساب الجولة 28.
المباراة ستقام من دون جمهور، وهي الأولى في الدوري الإسباني، فيما تتواصل المباريات، يوم غد الجمعة، بمباراتين، الأولى يستضيف فيها غرناطة فريق خيتافي، فيما يحل ليفانتي ضيفا على فلنسية، أما برشلونة، فسيخوض أول مواجهة له، بعد غد السبت، خارج الديار أمام ريال مايوركا.
وتشهد المقابلة حضورا 3 لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بـزهير فضال من ريال بيتيس، بالإضافة إلى الحارس ياسين بونو، ويوسف النصيري من جانب فريق إشبيلية.
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