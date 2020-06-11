بسبب حالة الطوارئ.. تأجيل الاستنطاق التفصيلي للصحافي سليمان الريسوني حتى 20 يوليوز

كشف دفاع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” ، أن سليمان الريسوني لم يتمكن من الحضور أولى جلسات التحقيق التفصيلي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس.

وأوضح دفاع الصحافي الريسوني، في بيان، أن مدير سجن عكاشة، راسل المحكمة، وأشار إلى تعذره لتنفيذ الأمر بالإحضار بناء على قرار المديرية العامة لإدارة للسجون عدد 47 بتاريخ 20 ماي الماضي، الذي ألزم االمؤسسات السجنية، بعدم نقل نزلاء مؤسساتها إلى حين إنتهاء فترة حالة الطوارئ، وذلك لتفادي نقل العدوى، كإجراء احترازي لحماية نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية.

وبناء على ذلك، أكد المصدر نفسه، أن قاضي التحقيق قرر تأخير ملف القضية وتعيين جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 20 يوليوز المقبل ابتداء من الساعة 10 صباحا.

يشار إلى أن سليمان الريسوني، قد أنهى عشية البارحة فترة الحجر الصحي داخل المؤسسة السجنية.

كما حجزت أمس الأربعاء، الغرفة الجنحية للمداولة، ملف الطعن في قرار اعتقاله لجلسة 17 يونيو الجاري.

