بعد لقب أول فنان عربي وإفريقي ينال الذرع الماسي.. لمجرد: سأقدم الأفضل لرفع علمنا دائما

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بتحقيقه لقب أول فنان عربي، وإفريقي ينال ذرع يوتوب الماسي، مبرهنا بذلك أنه الأكثر جماهيرية في القارة السمراء، والعالم العربي.

وتمكن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عشية أمس الأربعاء، من بلوغ حاجز 10 ملايبن مشترك لقناته على يوتوب.

وبعد تحقيقه الانجاز المذكور، وجه لمجرد رسالة شكر إلى جمهوره، الذي شن حملة من أجل دعمه في الأيام الماضية، إذ استطاع الوصول إلى العدد المطلوب من المشاركين.

وقال لمجرد: “أعزائي المعجبين أحبكم، الله يخليكم ليا، أعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم أفضل الأفضل لرفع علمنا دائمًا”.

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وأضاف لمجرد: “لكل المعجبين من جميع أنحاء العالم شكراً لكم من أعماق قلبي، لا أستطيع وصف شعور إسعادكم، وهذا ما يجعلني أحبكم دون قيد أو شرط – شكراً لك على هذا الحب والاحترام المذهلين”…

ويرتقب أن يمنح يوتوب الذرع الماسي لسعد لمجرد، في الأيام المقبلة، ليكون أول صاحب قناة إفريقي ينال الذرع.

ويعتبر لمجرد ثاني عربي حقق الذرع، بعد اليوتوبر الشهيرة “نور ستار”، لكنه أول فنان في الساحة الفنية العربية، والإفريقية يبلغ هذه المرتبة، التي تعكس تفوق زمن يوتوب.

وكان جمهور لمجرد قد شن حملة واسعة، انضم إليها أصدقاؤه الفنانون المغاربة، لجعله أول فنان عربي، وإفريقي ينال الذرع الماسي، بعدما اقترب من ذلك الفنان المصري، محمد رمضان، الذي لا يلزمه سوى بعض الآلاف، ليحقق الانجاز نفسه.