الطفلة إكرام ضحية اعتداء جنسي..اعتقال المشتبه فيه وترقب تحديد تاريخ جلسات التحقيق

في مستجدات ملف الطفلة القاصر “إكرام”، المنحدرة من دوار “ايمي اوكادير” بفم الحصن، والتي تعرضت إلى اعتداء جنسي؛ ألقي القبض على المشتبه فيه، أمس الأربعاء، من طرف الدرك الملكي بفم الحصن، وذلك لوضعه رهن الاعتقال، في انتظار تحديد تاريخ مباشرة جلسات التحقيق مع أطراف القضية.

اعتقال المشتبه فيه؛ جاء بعد قرار الغرفة الجنحية، في محكمة الاستئناف في مدينة أكادير، صباح أمس الأربعاء، الرامي إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق المتمثل في متابعة المشتبه فيه في حالة سراح بكفالة مادية، وذلك بعد تنازل الأب.

ويسود غضب عارم بين سكان مدينة طاطا، بعد واقعة اغتصاب طفلة، لم يتجاوز عمرها ست سنوات، بدوار إيمي أوكادير بفم الحصن، و”متابعة المشتبه فيه في حالة سراح”.

غضب سكان مدينة طاطا، ترجمته مسيرات احتجاجية، أول أمس الثلاثاء، شارك فيها عدد من سكان قرية “إيمي اوكادير”، التابعة لإقليم طاطا، نحو مركز بلدة “فم الحصن”، رافعين شعارات مطالبة بمعاقبة المشتبه فيه، ومنددة بواقعة الاغتصاب.