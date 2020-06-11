سموتريتش: الزيادة السكانية عند البدو "قنبلة يجب تعطيلها"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضو الكنيست عن "تحالف أحزاب اليمين" ووزير المواصلات السابق، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، الخميس، إنّ "وتيرة الزيادة السكانيّة عند البدو في النقب قنبلة يجب تعطيلها".

وزعم سموتريتش "إن لم نعطّلها، ستنفجر فينا بقوّة أكبر"، بينما قال رئيسه في القائمة، وزير الأمن الإسرائيليّة السابق، نفتالي بينيت، "كل شخص يسافر إلى إيلات، يرى أننا فقدنا هنا دولة إسرائيل".

وجاءت أقوال سموتريتش وبنيت في قرية اللقية مسلوبة الاعتراف، خلال جولة لنواب "تحالف أحزاب اليمين" إلى النقب.

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وأضاف سموتريتش "عدد البدو في النقب أكثر من 200 ألف. وتيرة الزيادة الطبيعية مرتفعة، على الرغم من أنها تنخفض. يضاعفون أنفسهم كل 12 عامًا، ولذلك هذا أمر يجب أن نعالجه".

وعلّل سموتريتش رغبته في خفض نسبة الزيادة السكانية عند العرب البدو بالقول إنه يريد أن يحافظ على أغلبيّة يهوديّة "ليس فقط في دولة إسرائيل، إنما في النقب أيضًا".

ومن نحو 90 ألف بدوي شكّلوا معظم سكّان النقب قبل النكبة، انخفض عددهم عام 1952 إلى 11 ألفًا، جرّاء عمليّات التهجير التي ارتكبتها العصابات الصهيونيّة. وخلال هذه الفترة، سيطرت السلطات الإسرائيليّة على معظم أراضي النقب، وأفقدت البدو حريّة الحركة مع قطعانهم وحريّة زيارة أراضيهم، وحصر السكان كافة في منطقة مغلقة معدّة شمالي النقب تمثّل 10% فقط من الأراضي التي كانوا يملكونها قبل النكبة، بحسب الباحث إسماعيل أبو سعد.