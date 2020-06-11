مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح في ساحل العاج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 12 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، في هجوم مسلح، عقب استهداف مجهولين لمخفر عسكري في ساحل العاج (كوت ديفوار) على الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مخفر في قرية تافولو باك، التابعة لبلدة كوفولو.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 عسكريا على الأقل، وإصابة 6 آخرين.

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ومنذ عام 2015، تشهد المناطق الحدودية لبوركينا فاسو مع كوت ديفوار، هجمات إرهابية متكررة.

وأودت تلك الهجمات بحياة أكثر من ألف مدني، وتسببت في تشريد نحو 860 ألف شخص.

وطالت الهجمات الإرهابية هذه المرة، مناطق حدودية داخل كوت ديفوار.