القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 12 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، في هجوم مسلح، عقب استهداف مجهولين لمخفر عسكري في ساحل العاج (كوت ديفوار) على الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مخفر في قرية تافولو باك، التابعة لبلدة كوفولو.
وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 عسكريا على الأقل، وإصابة 6 آخرين.
ومنذ عام 2015، تشهد المناطق الحدودية لبوركينا فاسو مع كوت ديفوار، هجمات إرهابية متكررة.
وأودت تلك الهجمات بحياة أكثر من ألف مدني، وتسببت في تشريد نحو 860 ألف شخص.
وطالت الهجمات الإرهابية هذه المرة، مناطق حدودية داخل كوت ديفوار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح في ساحل العاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.