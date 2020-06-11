البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن حزمة مشاريع تنموية في سقطرى

الخميس 11 يونيو 2020

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حزمة من المشاريع التنموية في محافظة سقطرى، شملت مشروعاً لدعم الطاقة بالمحافظة عبر إنشاء وتنفيذ وتشغيل محطتي توليد الكهرباء في "حديبو" و "قلنسية"، ومشروعاً لإنتاج وإدارة الموارد المائية.



وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى طارق الزايدي في كلمة خلال التدشين، أن البرنامج شيّد محطة كهرباء حديبو ومحطة كهرباء قلنسية، بأعلى المواصفات الفنية العالمية، والتي تم تصميمها بذات المواصفات لمحطات الكهرباء السعودية.

من جهته رفع محافظ محافظة سقطرى الأستاذ رمزي محروس شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كافة المشاريع التنموية المقدمة للشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية وبمختلف القطاعات الحيوية، مضيفاً أن هذه المشاريع تأتي بتوجيهات القيادة السعودية، وبمتابعة مباشرة من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وأكد محروس أن محطات الكهرباء ستعمل على دعم المحافظة بشكل كبير، وذلك لمعاناة المحافظة من تكرار انقطاعات خدمات الكهرباء وصعوبة توفرها سابقاً، موضحاً أن المحطة تعمل بمواصفات عالية جداً وتعتبر من روافد التنمية في المحافظة.

حضر التدشين قائد اللواء الأول مشاه بحري العميد علي سالمين، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، ومدير عام الكهرباء سالم هادف، ومدير عام مكتب الاشغال عبدالسلام الجمحي، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

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وأطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن – خلال التدشين - الخدمة الكهربائية في محطة حديبو بقدرة 3750 كيلو فولت امبير ، والتي تشتمل على مبنى خاص للمحطة، بالإضافة إلى كافة الملحقات من محولات وخزانات وكابلات، وتم فيها إنجاز كافة الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتغذية الشبكة الكهربائية في محافظة سقطرى.

كما أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الخدمة في محطة قلنسية بقدرة 1410 كيلو فولت امبير بكامل ملحقات المحطة، وتم من خلال المشروع إعادة تأهيل مبنى المحطة الكهربائية، وتوفير وتوريد كامل احتياجات المحطة.

وبدأ مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المخصص لإنتاج وإدارة الموارد المائية في العمل، والذي يشتمل على حفر 3 آبار مربوطة بشبكة المياه والتي تخدم حديبو كاملة ونحو 30 ألف نسمة.

ويوفر مشروع إنتاج وإدارة الموارد المائية المياه العذبة للمدينة؛ نظراً لما تعانيه المحافظة من نقص في تدفقات المياه إلى المنازل والمرافق العامة، وتكرار تقطع المياه، وندرتها أحياناً في بعض مناطق المدينة، وسيساهم المشروع في خلق أثر إيجابي على حياة السكان وسد الاحتياج من المياه الصالحة للشرب، وكذلك توفير مياه الري الحيواني والزراعي.

ويبذل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهود حثيثة في خدمة أهالي محافظة سقطرى اليمنية وكافة المحافظات اليمنية، عبر مشاريع متعددة ساهمت بانتعاش الحياة، والتي شملت مشاريع المياه، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، والنقل والطرق، والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى الوقفات خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأحدثت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثراً إيجابياً، من خلال استحداث فرص العمل، ودعم مختلف القطاعات التنموية، وملامسة الاحتياجات الفعلية للمواطن اليمني