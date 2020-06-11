شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يطلع على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية.

Advertisements وقال في حسابه على تويتر" اطلعت على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية .. فخور بمواصلة أبنائنا العمل والتميز في أحد أهم انجازاتنا الاستراتيجية للمستقبل..مستمرون في دعم المشاريع الحيوية بما يحقق الريادة والاستدامة لمسيرة الإمارات التنموية بهمة كوادرها الوطنية وعزيمتهم".

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