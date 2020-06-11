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ماليزيا تقرر منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 11 يونيو 2020

قالت ماليزيا، الخميس، إنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من مقتدية في ذلك بإندونيسيا التي يغلب المسلمون على سكانها.

 

وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى . ويمكن لحجاج ماليزيا الانتظار فترة تصل إلى 20 عاما بسبب نظام الحصص الذي تتفاوض عليه مع السعودية.

 

وكانت السعودية علقت الحج والعمرة حتى إشعار آخر في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا رغم أنها بدأت تخفف بعض القيود على التنقل والسفر.

 

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وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وعدم وجود لقاح للوقاية منه.

 

وقال في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الماليزي "أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"،

 

وفي بيان منفصل قال مجلس الحج، الذي يدير خطط الادخار للراغبين في الحج، إن القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لآداء الفريضة هذا العام.

 

وقد أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفيروس و118 وفاة حتى الآن.

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