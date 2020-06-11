الخميس 11 يونيو 2020

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها، عن موقع " إيتاميل رادار" الإيطالي، رصد 3 طائرات شحن تركية إلى مصراتة.



وفى وقت سابق رأى عضو مجلس النواب من حزب أخوة إيطاليا وزعيم كتلته في لجنة الشؤون الخارجية أندريا دالماسترو خلال إحاطة وزير الخارجية لويجي دي مايو، أن الاستجابة الوحيدة لتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، هي فرض حصار بحري، وقال البرلمانى الإيطالى "في أفضل قواعد الابتزاز التي ينتهجها أردوغان، علمنا اليوم من وكالة الاستخبارات العامة أن هناك 20 ألف مهاجر مستعدون للانطلاق إلى إيطاليا، فهو يبتز الدول الاوروبية ، ويستخدم هؤلاء المهاجرين كسلاح ابتزاز جماعي تجاهنا"، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

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وأضاف دالماسترو ، أنه "بينما يلتزم الوزير دي مايو بتوزيع 450 مليون يورو في مجال التعاون الدولي، تدخل أردوغان لأول مرة في سوريا لإحداث توازن دقيق، ثم شرع بالدخول الى قبرص، في المنطقة الاقتصادية المخصصة لدولة أوروبية، وأخيراً هبط في ليبيا مهمشاً دور إيطاليا وأصبح أفضل حليف للسراج".

وتابع دالماسترو، أن "إجابة دي مايو، التي تستحضر قضية عمليات اعادة توزيع المهاجرين السخيفة، والتضامن الأوروبي الذي لن يصل أبداً، هي تناقض تام".

وخلص إلى القول إن "الجواب الجاد الوحيد لإفشال عمل المتاجرين بالبشر غير النزيه واللا أخلاقي، كان ولا يزال فرض الحصار البحري الذي يطالب به حزبنا منذ سنوات".