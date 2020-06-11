وفاة سبعة أشخاص بكورونا في إب خلال يوم واحد

الخميس 11 يونيو 2020

توفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعدد من البلدات والمناطق بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر طبية ومحلية متطابقة إن سبعة أشخاص على الأقل توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظة إب، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصادر فقد توفي رجل وإمرأة في مديرية جبلة بفيروس كورونا، فيما توفي إثنان من المواطنين في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وسجلت ثلاث حالات وفيات بمديرية حبيش ومدينة إب.

وفي شرق محافظة إب، أفادت مصادر طبية بتسجيل إصابات كثيرة في أوساط المواطنين بفيروس كورونا بعدد من البلدات والمناطق بمديرية النادرة.

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وأضافت المصادر أن إصابات في أوساط بائعي مادة "الإيسكريم" تسببت بنقل العدوى والفيروس إلى القرى والمناطق المختلفة بمديرية النادرة.

وبحسب شبكة رصد محلية فقد توفي 24 شخص في عدد من مديريات محافظة إب، يوم أمس، بعضهم بكورونا والبعض في منازلهم، وآخرين بأمراض أخرى.

وشكا مواطنون في إب من اختفاء المعقمات والمنظفات وأدوات السلامة ذات الجودة العالية من الأسواق والصيدليات وشركات الأدوية في ظل زيادة الطلب عليها مع اتساع رقعة تفشي الوباء بالمحافظة وتزايد أعداد الوفيات.

وأفادت مصادر طبية أن شبكة سماسرة تابعة لمليشيات الحوثي، عملت على سحب الأدوية ذات الجودة العالية من أصناف المعقمات والمنظفات ومتعلقات السلامة من فيروس كورونا، من الصيدليات وشركات الأدوية في إب، واحتكرت بيعها بواسطة مايشبه السوق السوداء بأسعار جنونية.