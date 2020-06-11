شكرا لقرائتكم خبر عن "بومبيو" : الجنائية الدولية "محكمة صورية" لا تهددنا والان نبدء بالتفاصيل
وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.
وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية".
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