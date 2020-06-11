شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 120 حقيبة إيوائية لمتضرري سيول حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 120 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر بمحافظة حضرموت بالرغم من صعوبة الوصول للمستفيدين ووعورة الطريق، استفاد منها 720 متضررا .

ويأتي ذلك ضمن التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.