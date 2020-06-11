شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العرب» يدعو لخطة موحدة للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم في ختام أعمال "اجتماعه الافتراضي" الذي عقد حول "كيفية مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد على المنطقة العربية في المجال الصحي"، برئاسة البحرين، رئيس الدورة العادية 53 لمجلس وزارء الصحة العرب.
ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى جميع القطاعات الطبية والأطقم الطبية في المستشفيات والمؤسسات ومراكز الرعاية الصحية الذين يقفون في المواجهة والصفوف الأولى أمام جائحة كوفيد 19.
وشدد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزارات الصحة في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وتعيين ضابط اتصال لمتابعة التواصل المباشر بخصوص مستجدات كوفيد 19 بين الدول العربية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والاستمرار في متابعة التطورات الوبائية للمرض.
ودعا المجلس إلى تبادل الخطط الاحترازية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة تحديات هذا الوباء والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها في هذا المجال.
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