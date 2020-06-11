شكرا لقرائتكم خبر عن جسر جوي من المساعدات الإنسانية الأوروبية للسودان والان نبدء بالتفاصيل

وصلت مطار الخرطوم الدولى اليوم طائرة أوروبية من طراز بوينج 747 تمثل طلائع الجسر الجوي الأوروبي التي تحتوي على 90 طنا من المساعدات الطبية ولقاحات وأجهزة تنقية مياه ومستلزمات طبية وأدوية ومعدات طبية لمجابهة جائحة الكورونا.

وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، روبرت فان دن دوول، في تصريحات صحفية أن إطلاق الجسر الجوي الإنساني الأوروبي إلى السودان مثال ملموس على كيفية دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة الكورونا، عاداً هذه الشحنة واحدة من أكبر الشحنات الإنسانية التي هبطت في مطار الخرطوم منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف خصصت أوروبا مبلغ 3.25 مليار يورو لمساعدة القارة الأفريقية في مكافحة الفيروس، الأمر الذي يؤكد مجددًا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيس للدول الأفريقية.

وسيتم توزيع جميع المعدات واستخدامها من خلال المنظمات الدولية مثل منظمة أطباء بلا حدود وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والهيئة الطبية الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية والسلطات الصحية المحلية في السودان.