شكرا لقرائتكم خبر عن نيبال .. الشرطة تفرق مظاهرات العنف بـ«خراطيم المياه» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الشرطة النيبالية على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء في كاتمندو اليوم الخميس، حيث خرج مئات المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج على تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-".

وقام نحو ألف متظاهر بمسيرة سلمية في وسط كاتمندو، مطالبين بإجراء المزيد من اختبارات فحص الاصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-"، وتوفير مرافق أفضل وخطة ملموسة لاحتواء الوباء وإنهاء قيود الإغلاق، وذلك في أكبر مظاهرة تشهدها كاتمندو منذ فرض الإغلاق في البلاد في 24 من مارس الماضي.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بعد أن حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. كما تم اعتقال عشرات المتظاهرين. وقد وقعت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى.