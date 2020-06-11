شكرا لقرائتكم خبر عن «حدودنا مؤمنة» .. «تونس» تنفي انتشار قوات أمريكية على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

نفى وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، اليوم الخميس انتشار اي قوات عسكرية أمريكية على الاراضي التونسية، مؤكدا ان تونس رفضت في السابق وترفض اليوم استعمال اراضيها للقيام بعمليات عسكرية.

وأضاف أن تونس مسيطرة تماما على أراضيها. كما أكد ان الحدود التونسية مؤمنة بالشكل الكافي وان القوات العسكرية التونسية جاهزة لكل الاحتمالات الممكنة.