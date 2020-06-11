شكرا لقرائتكم خبر عن «حدودنا مؤمنة» .. «تونس» تنفي انتشار قوات أمريكية على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل
نفى وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، اليوم الخميس انتشار اي قوات عسكرية أمريكية على الاراضي التونسية، مؤكدا ان تونس رفضت في السابق وترفض اليوم استعمال اراضيها للقيام بعمليات عسكرية.
وأضاف أن تونس مسيطرة تماما على أراضيها. كما أكد ان الحدود التونسية مؤمنة بالشكل الكافي وان القوات العسكرية التونسية جاهزة لكل الاحتمالات الممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر «حدودنا مؤمنة» .. «تونس» تنفي انتشار قوات أمريكية على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.