شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو : 10% من المتاحف لن تفتح أبوابها للأبد والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن إجراءات العزل العام التي فُرضت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد أضرت بشدة بالمتاحف على مستوى العالم وإن أكثر من عشرة بالمئة منها قد لا تفتح أبوابها للأبد في حين سيتعين على أخرى وقف مشاريع جديدة. وأظهر مسح شمل نحو 1600 متحف في 107 دول أجراه المجلس الدولي للمتاحف التابع ليونسكو ومقره باريس أن جميع متاحف العالم تقريبا أغلقت بسبب جائحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس. ويخشى قطاع المتاحف الخاصة من العديد من عمليات إشهار الإفلاس في الأشهر المقبلة. ويظهر المسح أن أكثر من ربع المتاحف في أفريقيا وآسيا والدول العربية، يخشى أن يغلق أبوابه للأبد.

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