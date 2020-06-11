شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش .. رحلات الطيران الدولي تنطلق الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

• حجر صحي لأي راكب لا يحمل وثيقة خلوه من كورونا

قال مسؤولون اليوم الخميس إنه من المقرر أن تستأنف بنجلاديش الرحلات الدولية ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني محب الحقي إن الخطوط الجوية البنجلاديشية سوف تبدأ بتسيير رحلة اسبوعية بين دكا ولندن ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أنه سوف يتم زيادة عدد الرحلات وفقا لعدد الركاب.

وقال مفيد الرحمان رئيس هيئة الطيران المدني إنه على الركاب وشركات الطيران الالتزام بالقواعد الصحية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولية. وأضاف أنه سوف يتم وضع أي ركاب لا يحمل وثيقة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا لدى وصوله في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.