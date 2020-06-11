شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» : ضم إسرائيل لأي أراض فلسطينية «عدوان غاشم» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، ويعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة .

وشدد أبو الغيط في تصريح له اليوم، على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، محذراً من أن هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروب دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.

وأضاف أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.