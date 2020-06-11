شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» : ضم إسرائيل لأي أراض فلسطينية «عدوان غاشم» والان نبدء بالتفاصيل
وشدد أبو الغيط في تصريح له اليوم، على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، محذراً من أن هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروب دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.
وأضاف أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.
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