شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثامن.. تونس «صفر» إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر في حدود 1087، و 989 حالة شفاء، و 49 حالة وفاة ، و 49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.