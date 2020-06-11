لوفتهانزا تعلن أنها تنوي إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم بسبب وباء كوفيد-19

أعلنت لوفتهانزا شركة الطيران الأوروبية الأولى التي تعاني من أزمة منذ انتشار وباء كوفيد-19، لوكالة فرانس برس الأربعاء أنها تنوي إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم، تمثل 16 بالمئة من موظفيها.

وقالت الشركة "سيكون لدينا عددا أقل بـ22 ألف وظيفة بدوام كامل في مجموعة لوفتهانزا، نصفها في ألمانيا".

وأوضحت الشركة أنها تسعى إلى أن تتجنب "قدر الإمكان" عمليات تسريح بدون تعويضات، بفضل تدابير "بطالة جزئية" واتفاقات يجري التفاوض عليها مع النقابات.

وتوظف المجموعة التي تملك أيضاً شركات الخطوط الجوية السويسرية الدولية والخطوط النمساوية والخطوط الجوية البلجيكية وشركة يورووينغز المنخفضة التكلفة، 135 ألف شخص حول العالم.

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ومطلع حزيران/يونيو، قدر مدير المجموعة كارستن سفور بعشرة آلاف فقط عدد الوظائف التي سيجري إلغاؤها.

لكن "من الواضح أن الطلب على النقل الجوي سوف ينتعش بشكل بطيء"، وفق الشركة التي تنوي أيضاً التخلي عن 100 طائرة من أصل 763 طائرة تشكّل أسطولها.

وأثر الوباء على الشركة الأوروبية الأولى للطيران بشكل كبير كما على كل القطاع الجوي.

وسجلت لوفتهانزا خسارة صافية بقيمة 2,1 مليار يورو في الفصل الأول من عام 2020.