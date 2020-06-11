محمد بن سلمان وغوتيريش يستعرضان هاتفياً مجمل الأحداث الدولية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم (الأربعاء)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

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