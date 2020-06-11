روسيا تستعرض قوتها ضد الناتو بمناورات في بحر البطليق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الجيش الروسي، مناورات في بحر البلطيق في استعراض للقوة ضد حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يجري الحلف تدريبات أيضا في المنطقة.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية بيانا لأسطول البلطيق الروسي أكد أن طياري قاذفة القنابل (سو-24) والمقاتلة (سو-30 إس إم) تدربوا على الاشتباك مع أهداف بحرية في ميادين التدريب البحرية في بحر البلطيق "وسط مناورة بالتوبس 2020 التي يجريها حلف الناتو بالمنطقة".

وبحسب البيان، الصادر الخميس، فإن الطيارين الروس "نفذوا هجمات تدريبية ضد الأهداف التي تحاكي مجموعة من سفن العدو الوهمية ".

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ولم يذكر التقرير متى تم إجراء المناورات الروسية.

وبدأ حلف الناتو مناورة بالتوبس التي تستمر تسعة أيام الأسبوع الجاري وركز على الاستعداد القتالي في بحر البلطيق.

وكان من المقرر أن يشارك 3 آلاف فرد من 19 دولة في مناوربة بالتوبس، التي أكد بيان للناتو أنها تدريبات سنورية "تروج للسلام والأمن في المنطقة من خلال تدريب القوى التي يمكنها الاستجابة بسرعة في وقت الأزمات".