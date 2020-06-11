ترامب يصدر أمرا بمعاقبة مسؤولين بـ"الجنائية الدولية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على المتورطين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول ما إذا كانت قوات بلاده قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "تم دفعه من قبل منظمة ذات نزاهة مشكوك فيها" متهماً روسيا بأن يكون لها دور، بحسب رويترز.

ويمنح أمر ترامب إذناً لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوشين بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الضالعين في التحقيق.

ويمكن لـ"بومبيو" تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى بلاده لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لصالحها وعائلاتهم.

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هاجم ترامب مرارا المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتتمتع الجنائية الدولية بسلطة قضائية فقط إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم نفسها.

وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن كابول جادلت بأنه يجب محاكمة أي جرائم حرب محليا.

وفرضت إدارة ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.