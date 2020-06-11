كوشيب يمثل أمام الجنائية الدولية 15 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أن علي كوشيب زعيم إحدى ميليشيات دارفور المطلوب منذ العام 2007 سيمثل للمرة الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو/حزيران بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالإقليم.



وكوشيب الذي يُعتقد أنه مولود في العام 1957، مقرب سابق من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم.

وعلي كوشيب موقوف لدى الجنائية الدولية منذ الثلاثاء بعدما سلم نفسه طوعا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو موجود في مركز اعتقال تابع للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي.

وفي 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق كوشيب؛ حيث يتهم بـ50 جريمة حرب وضد الإنسانية، ارتُكبت في إطار نزاع دارفور بين عامي 2003 و2004 بينها جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب.

وشهد إقليم دارفور الواقع في غرب السودان اعتباراً من العام 2003 حرباً أهلية، اتّسمت بأعمال وحشية ارتكبتها ميليشيات موالية لنظام الإخوان البائد.

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من جانب آخر نشرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية بحقه، صدرت وصنفت سرية في 16 يناير/كانون الثاني 2018.

المحكمة أوضحت أن هذه المذكرة "تضيف 3 تهم جديدة بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يفترض أنها ارتكبت في قرية ديليغ ومحيطها بين 5 و7 مارس/آذار 2004".

ومنذ بدء النزاع في دارفور في 2003 بين السلطة المركزية ومتمردين، قتل 300 ألف شخص ونزح الملايين بحسب الأمم المتحدة.

وإلى جانب عمر البشير، هناك 3 مشتبه بهم آخرين لا تزال تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية في إطار تحقيقها حول الوضع في دارفور الذي فتح في 2005 بعد إحالته إلى مجلس الأمن الدولي.