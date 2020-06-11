انت الان تتابع طلبات اللجوء إلى أوروبا انخفضت بنسبة 87% في ابريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 87% في نيسان/ابريل مقارنة مع مطلع العام، في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، كما أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.
وأوضحت الوكالة في تقرير نشر الخميس "سجل 8730 طلب لجوء في نيسان/ابريل" في دول الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا، "وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008 على الأقل، مع تراجع هائل بنسبة 87% مقارنة مع مرحلة ما قبل تفشي كوفيد-19 في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير"، لكنها توقعت ارتفاعاً في طلبات اللجوء في الأشهر المقبلة.
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