انت الان تتابع طلبات اللجوء إلى أوروبا انخفضت بنسبة 87% في ابريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

انخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 87% في نيسان/ابريل مقارنة مع مطلع العام، في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، كما أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشر الخميس "سجل 8730 طلب لجوء في نيسان/ابريل" في دول الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا، "وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008 على الأقل، مع تراجع هائل بنسبة 87% مقارنة مع مرحلة ما قبل تفشي كوفيد-19 في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير"، لكنها توقعت ارتفاعاً في طلبات اللجوء في الأشهر المقبلة.