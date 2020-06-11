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الصحة المصرية تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

الصحة المصرية تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

متابعات_ الخليج 365

كشفت الصحة المصرية سبب ارتفاع إصابات كورونا (كوفيد_19) في الفترة الأخيرة في مصر.

 

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة،إن التجمعات في القاهرة والجيزة والقليوبية، بالاضافة إلى التزاحم والمواصلات العامة تسببت في زيادة أعداد المصابين بكورونا.

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وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية ان ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على تقليل الإصابات بكورونا.

 

ولفت حسنى إلى  أن ارتداء الكمامة يكون فى المناطق المزدحمة، وطالب من المواطنين بعدم ارتداء الكمامة بصورة مستمرة فترات الحر والرطوبة العالية، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة يكون فى الأماكن التى يكون بها تزاحم، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

 

وسجلت مصر أمس 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة.

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