ولي عهد أبوظبي يطلع على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية.



وقال في حسابه على تويتر" اطلعت على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية .. فخور بمواصلة أبنائنا العمل والتميز في أحد أهم انجازاتنا الاستراتيجية للمستقبل..مستمرون في دعم المشاريع الحيوية بما يحقق الريادة والاستدامة لمسيرة الإمارات التنموية بهمة كوادرها الوطنية وعزيمتهم".

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