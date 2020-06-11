شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يجيز فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه اليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة" كما أعلن البيت الأبيض الخميس.



وقالت الناطقة باسم الرئيس الأمريكي في بيان "رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم اسرائيل".

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