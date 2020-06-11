شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السوري يقيل رئيس الوزراء عماد خميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلف الرئيس السوري، بشار الأسد، حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أصدر قرار بإقالة رئيس الوزراء الحالي عماد خميس.



وأكدت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن عرنوس المكلف برئاسة الوزراء السورية خاضع للعقوبات الأوروبية وممنوع من السفر.

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