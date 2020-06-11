الاتحاد الأوروبي: سفن تركية منعت فرقاطة يونانية من تفتيش سفينة مشبوهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن سفن تركية منعت فرقاطة يونانية من تفتيش سفينة مشبوهة، وقال إن فرقاطات تركية منعت تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة لليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.



وأبحرت سفينة الشحن التركية CIRKIC من إسطنبول إلى غربي ليبيا، فيما تعمل الفرقاطة اليونانية ضمن مهمة إيريني لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.

Advertisements

واعترضت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية، سفينة تركية يشتبه في أنها تحمل أسلحة وذخيرة، متوجهة إلى ليبيا، وفق ما ذكر مصادر إعلامية يونانية، أمس الأربعاء.

وقالت المصادر، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الفرقاطة اليونانية تشارك في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي قبالة سواحل أفريقيا، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا "بتعقب سفينة تركية يشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا".

وأوضحت القناة - نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع اليونانية - أن السفينة التركية كانت مصحوبة بفرقاطتين تركيتين.

وجرى إرسال "إشارة" إلى السفينة التركية، لكن دون رد، وبعدها، حلقت طائرة هيليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية فوق السفينة التركية لطلب إذن تفتيش الشحنة، قبل أن يتم رفض الطلب.