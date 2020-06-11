أميركا تنتقد الحكم بالسجن على موظف محلي في قنصليتها بتركيا

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أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" بعدما حكمت محكمة في اسطنبول على موظف تركي في القنصلية الأميركية في تركيا بالسجن "بدون أي دليل موثوق"، كما أعلنت سفارتها الخميس في أنقرة.

وقالت السفارة الأميركية في بيان "لقد خاب أملنا كثيرا إثر القرار الصادر اليوم. لم نر أي دليل موثوق يدعم هذا الحكم ونأمل في إبطاله سريعا" وذلك بعد الحكم على الموظف التركي متين توبوز بالسجن حوالى تسع سنوات بتهمة "مساعدة مجموعة إرهابية".

وحكمت محكمة في اسطنبول على توبوز بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر لإدانته بتهمة مساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره تركيا "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب عام 2016، على ما أوردت وكالة أناضول الرسمية، وهي تهمة ينفيها غولن.

وذكرت وكالة أنباء دوغان أن محكمة اسطنبول أمرت بتمديد حبسه.

وساهم ملف توبوز في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الماضية.

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ومتين توبوز مترجم تركي ويعمل في إدارة مكافحة المخدرات في القنصلية الأميركية في اسطنبول، وجهت إليه تهمة التجسس والانتماء إلى الجهة التي تحملها أنقرة مسؤولية انقلاب عام 2016، وهو موقوف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وفي مارس أسقط المدعي العام تهمة التجسس عن توبوز وطالب بعقوبة بالسجن 15 عاما.

وواصل توبوز نفي الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أن الاتصالات التي تقول السلطات التركية إنه أجراها مع أنصار لغولن تندرج في إطار عمله وأنه كان "يطبق "أوامر" مسؤولين في القنصلية.

وتأتي إدانته في وقت تسعى تركيا لتحسين علاقاتها مع واشنطن التي تدهورت في 2016 بسبب الخلافات حول ملف سوريا واعتقال موظفين في القنصلية الأميركية بينهم توبوز.