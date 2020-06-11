واشنطن: 1.5 مليون شخص قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أن 1.5 مليون شخص على الأقل قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم أن هذا الإعلان يرفعُ إجمالي الطلبات المقدمة إلى 44.2 مليون شخص منذ منتصف مارس الماضي، حين اضطر الاقتصاد الأمريكي إلى الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليصل إلى أكثر من مليوني شخص.

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