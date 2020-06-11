واشنطن تؤكد دعمها لإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تدعم إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، مكررة دعوتها إلى وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب.

كما شددت في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" على ضرورة وقف إقحام المرتزقة الأجانب في الصراع، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى العملية السياسية التفاوضية من أجل التوصل إلى حل.

وكررت الموقف الذي كان أعلن عنه سابقا وزير الخارجية مايك بومبيو، مشددة على أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية.

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