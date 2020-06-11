تعليم جنوب سيناء تبحث الإجراءات الاحترازية بلجان الشهادة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.

تناول الاجتماع تعديل جدول الامتحانات، وترحيل وقت بدء الامتحان للعاشرة صباحًا، وتنفيذ خطة الحماية للطلاب قبل دخول اللجان، من خلال طابور متباعد لمترين، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، على أن لا يسمح للطالب بالتأخير عن الساعة التاسعة لدخول الامتحان وبعد ذلك يعد غائبًا.

وأكد "عقل" على إجراء المسح الحراري للطلاب قبل دخول اللجنة والتعقيم، وارتداء الكمامات، مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، وبعدد 14 طالبًا داخل اللجنة، مع السماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الثامنة والنصف، وفي ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس.

أما في حالة عدم الملاءمة الصحية للطالب يجري طلب سيارة إسعاف له، ونقله للمستشفى، وإعداد تقرير يثبت حالته في محضر اللجنة، وتعقيم اللجان قبل الامتحان وبعده وبصفة يومية.

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وأعلن وكيل الوزارة، تأجيل الامتحان إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان بنطاق الحجر الصحي بأي منطقة، والطالب الذي يشتبه بإصابته بعد العرض على المسؤول الصحي باللجنة، و الطالب الذي لم يؤدِي الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بفيروس كورونا)، له الحق بدخول امتحان الدور الثاني، ويعتبر (امتحان دور أول)، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا .

أيضًا للطالب الحق في اختيار تأجيل الامتحان للعام القادم، على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف.

أيضا يجرى استلام الطلاب للبوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويكون موعد تسليمها متزامنًا مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وتطرق الاجتماع للإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، ويستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدارسهم يوم 21 يونيو بعد الواحدة ظهرًا، والحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.