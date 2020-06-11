الاثنين المقبل.. الجامعة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية

تعقد جامعة الدول العربية ورشة عمل إقليمية يوم الإثنين المقبل، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) حول تداعيات جائحة كورونا على تجارة الخدمات في الدول العربية وفرص الاستثمار من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
وذلك بحضور السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، والدكتور بهجت أبوالنصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة، ومشاركة عدد منالخبراء المعنيين.
وقال أبوالنصر، في تصريح اليوم، إن الورشة ستناقش - من خلال مجموعة من الجلسات - عددًا من الموضوعات المهمة منها آثار أزمة فيروس (كورونا) المستجد على المستوى الدولي على قطاع الخدمات.
حيث سيتم إلقاء الضوء على آثار الوباء على قطاع الخدمات على المستوى الدولي ونبذة عن القطاعات الخدمات المتأثرة بشكلرئيسي والدور الرئيسي لتجارة الخدمات في مواجهة الوباء.
وأضاف أن الورشة ستناقش - أيضًا - آثار أزمة (كوفيد - 19) على قطاع الخدمات بالدول العربية والأثر المحتملة على حجم التجارة في الخدمات وأهم قطاعات الخدمات الرئيسية الأكثر تأثرًا.
وأشار إلى أن الورشة ستبحث أيضًا آثار الأزمة على قطاع خدمات السياحة وخدمات السفر في الدول العربية والاجراءات التي تم اتباعها للتقليل من آثار الأزمة، كما تبحث الورشة آثار الأزمة على قطاع خدمات النقل والخدمات اللوجستية بالدول العربية، وقطاع الخدمات المالية بالدول العربية.
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