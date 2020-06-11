رئيس الأركان الجزائري: التأهيل العالي للعنصر البشري أولوية

أكد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، اليوم الخميس، أن التأهيل العالي للعنصر البشري هو من أولويات قيادة الجيش الجزائري بهدف التمكن من الإحاطة بآليات الحلول الاستباقية للرهانات المستقبلية.



ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عن اللواء شنقريحة قوله: "إن التأهيل العالي للعنصر البشري، في الجيش الوطني الشعبي، يعد من بين أولويات القيادة العليا، بغرض تخريج نخبة عسكرية رفيعة المستوى، قادرة على

استشراف ما قد يلوح من تعقيدات ورهانات في المستقبل القريب والبعيد".

وأضاف أن هذا التأهيل يسمح - أيضا - بالقيام بالدراسات المتقدمة في الفروع العسكرية؛ بما يسهم في تعميق، وإثراء الرصيد المعرفي، خاصة في المجال العملياتي والاستراتيجي، بهدف الإحاطة المتبصرة، بآليات الحلول الاستباقية، للتحديات.

واعتبر أن بلوغ هذا الهدف يستوجب حتما

أن تواصل المدرسة العليا الحربية جهودها الحثيثة، بكل ما توفر لديها من إمكانيات مادية ومنشآت، وما تحوزه من موارد بشرية مؤهلة، ووسائل عصرية لتنمية وتطوير منهجها التعليمي، وترقية مسارها التد والبحثي، سنة بعد أخرى، لاسيما فيما يخص تكوين المتدربين واستعمال المقلدات الحديثة، بما يكفل تكوين قيادات إطارات من ذوي الكفاءات العملياتية العالية، المتحلية بتقديس العمل والتفاني فيه، والجدية والنزاهة، والإخلاص والولاء المطلق للجيش والإخلاص والولاء للجزائر.

وكان اللواء شنقريحة ترأس اليوم الدورة الثالثة عشرة للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.