العراق: حريصون على تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة مع كندا

أكد وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تتطلّع إلى المزيد من التعاون وفتح آفاق جديدة بين بغداد وأوتاوا بما يُحقق تطلّعات الشعبين.
أولريك شانون، لبحث العلاقات الثنائيّة وآفاق تطويرها بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيّة العراقي السفير الكنديّ لدى بغداد
وثمّن حسين مواقف كندا الداعمة على مختلف المجالات، لاسيّما ما قدّمته من دعم إلى العراق ضمن التحالف الدوليّ لهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة.
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