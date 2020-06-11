ارتفاع ملموس في الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، ارتفاعا بأكثر من ضعفين مقارنة مع رقم اليوم السابق، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقًا لمقوقع روسيا اليوم.

وأفادت الجامعة التي تعد من المصادر

الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي، بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأربعاء 27234 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 11802 إصابة فقط في اليوم السابق.

وأكدت الجامعة رصد 935 وفاة جديدة جراء الجائحة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أيضا ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (683 وفاة).

وبشكل عام سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 2000464 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك 112924 حالة وفاة و533504 حالات شفاء.