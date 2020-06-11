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وأوضحت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالتبرع ببلازما الدم؛ للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات، وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى.
من جهته، أكد مستشار وزيرة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أنه سيكون متاحا لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما، إمكانية التسجيل في فيسبوك كمتبرع، وسوف تصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضا دعوة الأصدقاء على موقع فيسبوك للتبرع.
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كانت هذه تفاصيل خبر الأولى من نوعها .. مبادرة مصرية لتشجيع متعافي كورونا على التبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.