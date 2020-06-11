“توقع سلبي” من الصحة العالمية بشأن تسارع كورونا في إفريقيا

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن هناك حاجة إلى فرض إجراءات قوية تتعلق بالصحة العامة، في ”بؤر الانتشار“ الحالية، مثل: جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون.

وفي بيان صحفي، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي: ”إلى أن نتوصل إلى لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على الأرجح للتعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حاليا في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية، تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي“.

وقالت امويتي، إن عشر دول تتصدر الوباء في القارة السمراء، حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة.

وقالت مويتي: “نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة. أحد التحديات الرئيسية في إفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات فحص كورونا”.

وسُجلت في إفريقيا حتى الآن 5 آلاف حالة وفاة، بينما سجلت جنوب إفريقيا ربع الإصابات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.