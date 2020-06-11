كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر: جزر الكناري تخطط للترحيب بآلاف السائحين الألمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط جزر الكناري للترحيب بآلاف السائحين الألمان في وقت لاحق من هذا الشهر قبل إعادة فتح الحدود الإسبانية رسميًا، لكنها تريد اختبار الزوار للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حسبما كشف مصدر في حكومة الأرخبيل.

وقال المصدر الحكومي الإقليمي لوكالة "رويترز": "إنه النظام الأكثر موثوقية لتقليل المخاطر"، وكانت الخطة هي الترحيب بما يصل إلى 9300 سائح ألماني في النصف الثاني من يونيو.

وأضاف المصدر، أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم إجراء الاختبار قبل سفر الناس أو عند وصولهم.

وتأتي الخطة، التي لا تزال بحاجة إلى ضوء أخضر من الحكومة المركزية في مدريد، بعد مبادرة من جزر البليار، والتي ستبدأ في استقبال السياح الألمان يوم الاثنين.

والفرق الرئيسي هو أن البليار لن يطلبوا اختبارًا، في حين أن جزر الكناري سوف يطلبون.

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وبسبب تأثر الوباء بشدة، يبدو أن إسبانيا تسيطر عليه الآن. وتخطط لبدء إعادة فتح حدودها للزوار الأجانب في 1 يوليو، مع استثناءات لبعض الجزر.

تعد جزر الكناري وجزر البليار من بين المناطق الإسبانية الأقل تأثرًا بالفيروس، مع وجود حوالي 2000 حالة مؤكدة لكل منها.

وقال وزير السياحة رييس ماروتو، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على تطبيق تتبع الاتصال لاستخدامه في كل من الأرخبيل ويمكن نشره في جميع أنحاء البلاد.

وسيتعين على ما يقرب من 11000 سائح ألماني سُمح لهم بزيارة جزر البليار اعتبارًا من يوم الاثنين تقديم معلومات صحية وتفاصيل الاتصال وسيواجهون فحوصات درجة الحرارة عند الوصول، لكنهم لن يخضعوا للحجر الصحي أو الاختبار.

وقال مصدر حكومي إسباني لـ"رويترز" يوم الثلاثاء، إنه لم تجر محادثات بشأن ممر سفر مع بريطانيا حيث تفشي الوباء بشكل ملحوظ عنه في ألمانيا.