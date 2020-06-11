كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كاتبة سعودية تهاجم إحسان الفقيه: أداة بيد أردوغان والتنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإعلامية السعودية هيلة المشوح، هجومًا عنيفا على القيادية الإخوانية إحسان الفقيه، لدفاعها عن جماعة الإخوان المتطرفة والهجوم على الدول العربية.

وكافأت السلطات التركية والقطرية، الكاتبة إحسان الفقيه، بتعينها في كالة الأناضول التركية، لدعمها المستمر للإخوان وتنظيمات إرهابية.

وقالت المشوح، عبر حسابها على "تويتر": السعوديون هم من طردوك من إعلامهم ووطنهم يا أداة اردوغان ومخرجات فكر البغدادي والزرقاوي ويا نائحة الإخوان والدواعش".

وأضافت الكاتبة السعودية:" نعم السعوديون أمام وطنهم يسحقون كل إخونجي متلون ويضعونه في مكانه الحقيقي كما يفعلون معك بالضبط".

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وجاءت هذه التغريدة بعد هجوم مدفوع للفقيه على المملكة العربية السعودية.

وباتت الكاتبة الإخونية إحسان الفقيه، بوقا للنظام القطري ونظام أردوغان وشريكهما في دعم الإرهاب، مثلها كمثل قناة الجزيرة التي تنشر الكذب ليل نهار.

ودعمت الإخوانية إحسان الفقيه، تنظيم داعش الإرهابي أفكار جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة للسلطنة العثمانية، وكافة أشكال التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

ويذكر أن إحسان الفقيه هي كاتبة أردنية تمدح ليل نهار نظام أردوغان القمعي في تركيا، حتى وصل تأييدها لممارساته ضد الأتراك بأن تقول "هذا هو أخي أردوغان"، كما كتبت في 23 مايو/أيار 2014 قصيدة مديح في الإسرائيلي عزمي بشارة، بوق تنظيم الحمدين الإرهابي، أنهتها بقولها "هذا هو ابن عمي عزمي بشارة".