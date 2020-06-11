كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن لموظف تركي في القنصلية الأمريكية لمساعدة مجموعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لهل، اليوم الخميس، بأنه تم الحكم على موظف تركي في القنصلية الأمريكية بالسجن بتهمة مساعدة مجموعة إرهابية.

وفي سياق آخر، كانت السلطات التركية، أصدرت في وقت سابق أوامر باعتقال 275 عسكريًا للاشتباه بدورهم في محاولة الانقلاب عام 2016.

وكان الادعاء العام في تركيا، أصدر مذكرة اعتقال بحق 118 عسكريا على خلفية محاولة الانقلاب 2016.

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وقد أمر مدعين أتراك يحققون مع وزارة العدل والجيش، باعتقال 228 شخصًا على خلفية صلات مشتبه بها للشبكة تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب عام 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

كما أمر المدعون العامون بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق الذي أجرته القوات المسلحة التركية، العملية تتم في مقاطعة أزمير الغربية وتمتد عبر 43 مقاطعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ويذكر أن منذ محاولة الانقلاب، تم سجن نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة ونحو 150 ألف موظف مدني وعسكري وغيرهم فصلوا أو أُوقفوا عن العمل.

وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا حجم الحملة، في حين دافعت أنقرة عن هذه الإجراءات باعتبارها استجابة ضرورية للتهديد الأمني.