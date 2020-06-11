كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المحكمة الأوروبية تحكم ضد فرنسا في قضية مقاطعة منتجات إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكمًا اليوم الخميس، بأن إدانة جنائية فرنسية ضد نشطاء متورطين في حملة لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل ليس لها أسباب كافية وانتهكت حريتهم في التعبير.

وقالت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه ليس هناك مجال كبير في الاتفاقيات الأوروبية للقيود على الخطاب السياسي وأن طبيعتها هي أن تكون مثيرة للجدل وخبيثة طالما أنها لم تتجاوز الحدود وتدعو إلى العنف أو الكراهية أو التعصب، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال الحكم: "اعتبرت المحكمة أن إدانة المتقدمين لم يكن لديهم أي أسباب ذات صلة أو كافية".

وأيدت أعلى محكمة استئناف في فرنسا في عام 2015 الأحكام التي أدانت النشطاء على أساس التحريض على العنصرية ومعاداة السامية.

حُكم على اثني عشر شخصًا، كانوا جزءًا من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بتوزيع منشورات في محلات السوبر ماركت في شرق فرنسا وارتدوا قمصانًا في عامي 2009 و 2010 داعين إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

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جادل فريقهم القانوني بأن الدعوة إلى المقاطعة كانت مبدأً أساسياً لحرية التعبير.

أمرت فرنسا بدفع 27،380 يورو (31،150 دولارًا) لكل حملة.

وقالت إسرائيل إن حركة المقاطعة، برعاية مثقفين ومدونين مؤيدين للفلسطينيين، تحركها معاداة السامية ورغبة في وصف إسرائيل بأنها غير شرعية.

ويأتي هذا الحكم، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مما أثار انتقادات في أوروبا. وتقول بعض الدول، بما فيها فرنسا، إنه يمكن فرض إجراءات على إسرائيل إذا مضت قدمًا في خططها.

وقال برتران هايلبرون، رئيس جمعية تضامن فلسطين الفرنسية: "إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني. نحن سنواصل تطويرها حملة المقاطعة طالما أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان."