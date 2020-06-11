كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تساهم في دعم الجهود العالمية لمواجهة جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تساهم دولة الإمارات، بأدوات اختبار لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بقيمة 10ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية وفقًا لموقع «ريليف-ويب».

وأكد الموقع، في تقرير له أن دولة الإمارات تدعم الجهود العالمية لاحتواء انتشار الجائحة، في ضوء ندرة وجود لوازم الاختبار في العديد من البلدان، وفقا للبيان.

وأعلنت دولة الإمارات، مساهمتها للمنظمة بما يكفي لفحص نحو 500 ألف شخص، علماً بأن التبرع قد جاء بالتعاون مع «مجموعة 42»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات، والعملاق الصيني في تسلسل الجينوم BGI (بي جي آي).

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وكانت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو دبي» قالت: «تتطلب جائحة كوفيد 19 استجابة عالمية حقيقية منسقة بنظام قوي متعدد الأطراف، وتأتي مساهمة دولة الإمارات كجزء من شراكة طويلة الأمد بين بلدنا ومنظمة الصحة العالمية. كما أننا فخورون بقدرتنا على دعم جهود الإغاثة العالمية الجارية من خلال تعزيز قدرة منظمة الصحة العالمية على الحد من انتشار المرض».

وأضافت ريم الهاشمي: «نحن نتفق مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس على الدور الأساسي الذي تلعبه الاختبارات في احتواء الفيروس. كما تعزز الاختبارات الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي عالمياً من خلال المساعدة على تحديد المرضى وضمان تلقيهم الرعاية والسيطرة على مخاطر انتقال العدوى. دولة الإمارات ستواصل دعمها للاستجابة العالمية لكوفيد 19 لأن التضامن والعمل المنسق متعدد الأطراف هما السبيلان الوحيدان لمواجهة تهديد لا حدود له».

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس، أن هذه المساهمة ستعزز وتقوي قدرة الاختبارات وتوافرها في العديد من البلدان.