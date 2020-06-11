كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تدين الرحلة العسكرية الأمريكية "الاستفزازية" فوق تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت السلطات في الصين، اليوم الخميس، الجيش الأمريكي على الرحلة "الاستفزازية" لإحدى طائرتها فوق تايوان التي تطالب بها الصين، قائلة، إن الخطوة تنتهك سيادة الصين وتخالف القانون الدولي.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني، إن الطائرات الأمريكية "أضرت بسيادتنا وأمننا وحقوقنا في التنمية، وتنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المكتب، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: "لقد كان عملًا غير قانوني وحادث استفزازي خطير. نحن نعرب عن الاستياء الشديد والمعارضة الحازمة."

تعتبر الصين تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي إقليمها الخاص بها وإحدى أكثر قضاياها الدبلوماسية حساسية، وتندد بانتظام بالولايات المتحدة لدعمها للجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الثلاثاء إن طائرة C-40A الأمريكية، وهي نسخة عسكرية من طائرة بوينج 737، دخلت المجال الجوي التايواني بإذن، على الرغم من أنها لم تهبط في أي مطارات تايوان.

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أفادت وسائل الإعلام التايوانية، أن الطائرة الأمريكية أقلعت من جزيرة أوكيناوا اليابانية، حيث توجد قاعدة جوية أمريكية كبيرة، وحلقت فوق شمال وغرب تايوان في طريقها إلى جنوب شرق آسيا.

لم تستجب القوات الجوية الأمريكية على الفور لطلب التعليق.

تُحكم تايوان بشكل منفصل تمامًا عن الصين وتسيطر على مجالها الجوي.

في نفس اليوم الذي حلقت فيه الطائرات الأمريكية فوق الجزيرة، كان على القوات الجوية التايوانية أن تحذر العديد من الطائرات المقاتلة الصينية التي دخلت لفترة وجيزة منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان. وشكت تايوان مرارًا من تدريبات صينية بالقرب من الجزيرة.

في حين أن واشنطن وتايبيه ليس لديهما علاقات دبلوماسية رسمية، فإن الولايات المتحدة هي أقوى مؤيد دولي ومورد رئيسي للأسلحة في تايوان، لتصبح مصدرًا آخر للتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وكثفت الولايات المتحدة أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة أيضًا، حيث قامت برحلات بحرية شبه منتظمة عبر مضيق تايوان الضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين.