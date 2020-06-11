إقليم العرائش.. 3 إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″ ترفع المجموع إلى 203 حالات

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، خلال 24 ساعة الأخيرة، إلى 203 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.
وقال مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، إن مجموع حالات الشفاء من الفيروس التاجي بلغ 164 حالة تعافي، إذ لم يتبق سوى 37 شخصا موزعين على مستشفى للامريم في العرائش، والقصر الكبير، ويتلقون العلاج في وحدتي “كوفيد-19”، فيما استقر عدد الوفيات في حالتين، منذ أكثر من شهرين.
وأبرز المصدر ذاته، أن مجموع الحالات المستبعد إصابتها بالفيروس التاجي بلغ 5065 حالة.
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